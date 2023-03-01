Іран може виготовити матеріал для однієї ядерної бомби за 12 днів, - Пентагон

Ірану знадобиться приблизно 12 днів, щоб мати змогу виготовити матеріал для однієї ядерної бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час слухань у Палаті представників, оприлюднені Reuters.

Агентство зазначає, що відповідну заяву посадовець зробив, коментуючи запитання законодавців про те, чому Адміністрація Джо Байдена намагалася відновити "Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року".

"У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з угоди щодо ядерної програми Ірану, Тегерану знадобилося приблизно 12 місяців, щоб виготовити одну бомбу, що розщеплюється. Тепер потрібно близько 12 днів", - пояснив Каль.

До слова, у 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди, та запровадив нові санкції проти Ірану.

Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.

Нагадаємо, у Пентагоні підкресили, що загроза з боку Ірану перетворилася на глобальний виклик у зв'язку з посиленням співпраці з РФ та передачею дронів країні-агресору.