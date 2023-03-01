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Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України
23:44 28.02.2023 |
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розслідуватиме напади Росії на енергомережі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Сьогодні, 28 лютого, прокурор МКС перебував в Україні для розслідування кампанії російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.
"Загалом ми чітко бачимо закономірність з точки зору кількості, масштабу та ширини нападів на електромережі України. А також нам потрібно подивитися, чому це відбувається; вони законні цілі чи ні?", - заявив Хан.
Головний прокурор, який раніше зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, сказав, що МКС ще не видавав жодних ордерів на арешт за результатами минулорічної роботи в Україні.
"Як прокурори, ми є офіцерами суду. Ми тут не для того, щоб викликати оплески за допомогою фокусів. Щоразу, коли ми рухаємося, люди повинні мати впевненість, що це не політичний процес", - наголосив він.
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