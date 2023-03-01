ЄС виділяє для Сербії рекордні 2,2 млрд євро на реконструкцію залізниці

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї у вівторок під час візиту до Сербії оголосив про виділення країні фінансування в розмірі 2,2 мільярда євро, яке буде спрямоване на модернізацію залізничних колій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Найбільшу частину пакета становить кредит Європейського інвестиційного банку - 1,1 мільярда євро, ще 550 мільйонів євро кредитних коштів дасть Європейський банк реконструкції та розвитку, решта 600 мільйонів - грант ЄС.

З-поміж грантових коштів 265 мільйонів євро вже було затверджено на швидкісну залізницю Белград - Ніш, яка дозволить подорожувати між цими двома сербськими містами зі швидкістю до 200 км/год і приблизно за 100 хвилин.

Фінансовий пакет, який є найбільшим із будь-коли виділених Євросоюзом для Сербії, передбачає розбудову Пан'європейського коридору Х - транспортного маршруту, який з'єднає ЄС через Хорватію, Сербію, Північну Македонію і Грецію.

Чимало шляхів до ЄС йдуть саме через Сербію, а дана гілка залізниці вважається найважливішою у залізничній мережі країни та ключовим маршрутом для сполучення Західної Європи із Західними Балканами, Грецією і Туреччиною.

Як відомо, економічні інвестиції - одне з питань, які західні партнери застосовують у тиску на Сербію, щоб підштовхнути її до нормалізації відносин з Косовом.

Про фінансовий пакет було оголошено наступного дня після того, як сербський і косовський лідери в Брюсселі дали принципову згоду виконати план з нормалізації відносин, підготовлений у ЄС.