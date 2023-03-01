Фінансові новини
- |
- 01.03.23
- |
- 02:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС виділяє для Сербії рекордні 2,2 млрд євро на реконструкцію залізниці
22:53 28.02.2023 |
Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї у вівторок під час візиту до Сербії оголосив про виділення країні фінансування в розмірі 2,2 мільярда євро, яке буде спрямоване на модернізацію залізничних колій.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Найбільшу частину пакета становить кредит Європейського інвестиційного банку - 1,1 мільярда євро, ще 550 мільйонів євро кредитних коштів дасть Європейський банк реконструкції та розвитку, решта 600 мільйонів - грант ЄС.
З-поміж грантових коштів 265 мільйонів євро вже було затверджено на швидкісну залізницю Белград - Ніш, яка дозволить подорожувати між цими двома сербськими містами зі швидкістю до 200 км/год і приблизно за 100 хвилин.
Фінансовий пакет, який є найбільшим із будь-коли виділених Євросоюзом для Сербії, передбачає розбудову Пан'європейського коридору Х - транспортного маршруту, який з'єднає ЄС через Хорватію, Сербію, Північну Македонію і Грецію.
Чимало шляхів до ЄС йдуть саме через Сербію, а дана гілка залізниці вважається найважливішою у залізничній мережі країни та ключовим маршрутом для сполучення Західної Європи із Західними Балканами, Грецією і Туреччиною.
Як відомо, економічні інвестиції - одне з питань, які західні партнери застосовують у тиску на Сербію, щоб підштовхнути її до нормалізації відносин з Косовом.
Про фінансовий пакет було оголошено наступного дня після того, як сербський і косовський лідери в Брюсселі дали принципову згоду виконати план з нормалізації відносин, підготовлений у ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які «розкручували» рух «Редан»
|ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки
|Безпілотники атакували нафтобазу в Туапсе, де виникла пожежа
|Єллен у Києві: США дали перший мільярд доларів допомоги з 10
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України
|У Фінляндії почали будувати паркан на кордоні з Росією
|Індія заборонила заходи в порти суден віком більше 25 років
|ЄС виділяє для Сербії рекордні 2,2 млрд євро на реконструкцію залізниці
|Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами
|Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США
Бізнес
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro
|Xiaomi 13 представлений у Європі - Snapdragon 8 Gen 2, IP68, 120-Гц дисплей і підтримка 8K UHD за ціною від €999
|Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном
|Нейромережа у смартфоні. Qualcomm оптимізувала Stable Diffusion для швидкої роботи на Snapdragon 8 Gen 2
|Magic Eraser та інші унікальні функції Google стали доступні всім смартфонам, включно з iPhone