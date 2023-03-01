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Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами
22:45 28.02.2023 |
Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг у вівторок заявив, що його країна не підтримає заплановану Європейським Союзом заборону на продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Німеччина була серед країн, які звернулись до Європейської комісії з проханням зробити виняток із заборони для автомобілів, які працюють на так званому електропаливі, яке виробляють із відновлюваних джерел за допомогою електроенергії.
"Комісія ЄС повинна запропонувати правила, які дозволять реєструвати двигуни внутрішнього згоряння після 2035 року, якщо вони можуть бути заправлені тільки синтетичним паливом", - сказав Віссінг журналістам у Берліні.
Він додав, що Єврокомісія не зробила відповідної пропозиції, тому Німеччина утримається від підтримки заборони.
Німецький міністр також сказав, що синтетичне паливо необхідно виробляти у великих кількостях якомога швидше, щоб задовольнити попит на автомобілі, продані до 2035 року, а також на ваговози, кораблі та літаки.
Як зазначає AP, питання заборони автомобілів із двигунами викликало розбіжності в парламенті Німеччини. На відміну від Вільної демократичної партії Віссінга, а також найбільшого опозиційного блоку ХДС/ХСС, "Зелені" виступають за повну заборону двигунів внутрішнього згоряння.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року законодавці та держави-члени ЄС досягли попередньої домовленості, яка змусить автовиробників скоротити викиди нових автомобілів на 55% у 2030 році порівняно з рівнем 2021 року, а у 2035 році - на 100%.
Це рішення, яке є частиною зусиль Євросоюзу зі скорочення викидів парникових газів, фактично означає, що продаж нових автомобілів, які працюють на вуглеводневому паливі - наприклад нафті - буде заборонений.
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