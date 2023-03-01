Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами

 

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг у вівторок заявив, що його країна не підтримає заплановану Європейським Союзом заборону на продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Німеччина була серед країн, які звернулись до Європейської комісії з проханням зробити виняток із заборони для автомобілів, які працюють на так званому електропаливі, яке виробляють із відновлюваних джерел за допомогою електроенергії.

"Комісія ЄС повинна запропонувати правила, які дозволять реєструвати двигуни внутрішнього згоряння після 2035 року, якщо вони можуть бути заправлені тільки синтетичним паливом", - сказав Віссінг журналістам у Берліні.

Він додав, що Єврокомісія не зробила відповідної пропозиції, тому Німеччина утримається від підтримки заборони.

Німецький міністр також сказав, що синтетичне паливо необхідно виробляти у великих кількостях якомога швидше, щоб задовольнити попит на автомобілі, продані до 2035 року, а також на ваговози, кораблі та літаки.

Як зазначає AP, питання заборони автомобілів із двигунами викликало розбіжності в парламенті Німеччини. На відміну від Вільної демократичної партії Віссінга, а також найбільшого опозиційного блоку ХДС/ХСС, "Зелені" виступають за повну заборону двигунів внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року законодавці та держави-члени ЄС досягли попередньої домовленості, яка змусить автовиробників скоротити викиди нових автомобілів на 55% у 2030 році порівняно з рівнем 2021 року, а у 2035 році - на 100%.

Це рішення, яке є частиною зусиль Євросоюзу зі скорочення викидів парникових газів, фактично означає, що продаж нових автомобілів, які працюють на вуглеводневому паливі - наприклад нафті - буде заборонений.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8231
  0,2121
 0,55

Курс обміну валют на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4166  0,74 1,90 39,3225  0,51 1,27
EUR 40,2922  0,66 1,62 41,4156  0,47 1,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес