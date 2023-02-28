Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина більше не залежить від російської трубопровідної нафти

 

Німеччина добре підготувалась до завершення нафтового імпорту з росії й більше не залежить від нього.

Про це заявила речниця Мінекономіки ФРН Беате Барон на брифінгу в понеділок, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми в Німеччині протягом останніх кількох місяців активно і послідовно готувалися разом з компаніями і стали, так би мовити, незалежними від російської трубопровідної нафти. росія більше не може використовувати енергетичний ресурс, нафту, проти Німеччини», - сказала речниця, додавши, що до цього підготувалися і в Польщі, поставку нафти до якої росія припинила.

Барон зазначила, що від початку російської війни проти України постійно доводилося рахуватися з одностороннім заморожуванням поставок нафти з боку рф, яка перестала бути надійним партнером. Тому Німеччина ретельно підготувалася, і зараз це дає свої результати: ринок добре підготовлений, а значить, безпека поставок у ФРН гарантована, заявила вона. «Наразі ознак вузьких місць, дефіциту немає. Нафтопереробні заводи в Леуні та Шведті працюють стабільно», - сказала речниця.

Зокрема, НПЗ у Шведті, який раніше майже повністю працював на російській нафті, «повністю забезпечується неросійською сирою нафтою трьома його власниками по трубопроводу Росток-Шведт». Крім того, велика кількість нафти надходить через порт Гданськ.

Німеччина веде переговори з Казахстаном про постачання нафти, уже є контракти, підтвердила представниця Мінекономіки.

Як повідомлялось, федеральний уряд вирішив, що з 1 січня 2023 року Німеччина більше не купуватиме трубопровідну нафту в росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6110
  0,0292
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4166  0,74 1,90 39,3225  0,51 1,27
EUR 40,2922  0,66 1,62 41,4156  0,47 1,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес