Німеччина більше не залежить від російської трубопровідної нафти

Німеччина добре підготувалась до завершення нафтового імпорту з росії й більше не залежить від нього.

Про це заявила речниця Мінекономіки ФРН Беате Барон на брифінгу в понеділок, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми в Німеччині протягом останніх кількох місяців активно і послідовно готувалися разом з компаніями і стали, так би мовити, незалежними від російської трубопровідної нафти. росія більше не може використовувати енергетичний ресурс, нафту, проти Німеччини», - сказала речниця, додавши, що до цього підготувалися і в Польщі, поставку нафти до якої росія припинила.

Барон зазначила, що від початку російської війни проти України постійно доводилося рахуватися з одностороннім заморожуванням поставок нафти з боку рф, яка перестала бути надійним партнером. Тому Німеччина ретельно підготувалася, і зараз це дає свої результати: ринок добре підготовлений, а значить, безпека поставок у ФРН гарантована, заявила вона. «Наразі ознак вузьких місць, дефіциту немає. Нафтопереробні заводи в Леуні та Шведті працюють стабільно», - сказала речниця.

Зокрема, НПЗ у Шведті, який раніше майже повністю працював на російській нафті, «повністю забезпечується неросійською сирою нафтою трьома його власниками по трубопроводу Росток-Шведт». Крім того, велика кількість нафти надходить через порт Гданськ.

Німеччина веде переговори з Казахстаном про постачання нафти, уже є контракти, підтвердила представниця Мінекономіки.

Як повідомлялось, федеральний уряд вирішив, що з 1 січня 2023 року Німеччина більше не купуватиме трубопровідну нафту в росії.