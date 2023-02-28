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В Англії та Уельсі відтепер можна одружуватись лише з 18 років, а не 16
10:20 28.02.2023 |
Закон про шлюб та цивільне партнерство в Англії та Уельсі, ухвалений у квітні 2022 року, набув чинності з понеділка, підвищивши мінімальний вік згоди на шлюб у цих країнах Сполученого Королівства із 16 до 18 років.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Нове законодавство спрямоване на боротьбу з примусовими шлюбами, які можуть завдати шкоди дитині. Воно передбачає позбавлення волі за експлуатацію вразливих дітей шляхом примушування їх до шлюбу строком до 7 років.
"Вік 18 років широко визнаний як вік, коли людина стає дорослою і отримує повні права громадянина", - пояснюють рішення в британському уряді.
До набуття законом чинності в Англії та Уельсі примусовий шлюб вважався злочином лише тоді, коли було доведе застосування примусу - наприклад насилля. Тепер злочином вважається примушування дитини віком до 18 років до вступу в шлюб за будь-яких обставин, без необхідності доводити, що була застосована форма примусу.
"Дитячі шлюби часто асоціюються з домашнім насильством над дівчатами, раннім закінченням освіти, обмеженими можливостями для кар'єри та серйозними проблемами з фізичним і психічним здоров'ям", - вказують в уряді Британії.
Нове законодавство не впливає на ситуацію у Шотландії та Північній Ірландії, де мінімальним віком згоди на шлюб досі лишається 16 років (у Північній Ірландії - лише за згоди батьків). Цей же показник закріплений і в більшості країн Європи.
При цьому, приміром, у Німеччині та Нідерландах мінімальний вік згоди на шлюб - 18, а у Франції та Бельгії це питання на законодавчому рівні не врегульоване. В Іспанії мінімальний вік шлюбної згоди до 2015 року становив 14, поки не був підвищений до 16.
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