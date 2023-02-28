Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok

 

Білий дім у понеділок, 27 лютого, надав федеральним відомствам США 30 днів для видалення китайського відеододатку TikTok з усіх урядових ґаджетів. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на службову записку, поширену установам директоркою адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаландою Янг.

У документі йдеться, що урядові відомства протягом 30 днів мають "видалити і заборонити встановлення" додатку на робочих пристроях, а також "заборонити інтернет-трафік" з таких пристроїв до додатку. Ця заборона не поширюється на непов'язаний з федеральним урядом бізнес у США або на мільйони приватних осіб, які користуються TikTok.

Водночас Американський союз громадянських свобод (ACLU) у понеділок наголосив, що нещодавно до Конгресу внесли законопроєкт, що "фактично заборонить TikTok" у США.

"Конгрес не повинен піддавати цензурі цілі платформи і позбавляти американців їхнього конституційного права на свободу слова і самовираження. Ми маємо право використовувати TikTok та інші платформи для обміну думками, ідеями та поглядами з людьми по всій країні і в усьому світі", - йдеться у пресрелізі союзу.

Відеододаток TikTok, що належить китайському технологічному гіганту ByteDance, став політичною мішенню через побоювання, що Комуністична партія Китаю може використовувати його для шпигунства або пропаганди.

Занепокоєння щодо ймовірного шпигунства з боку Китаю зросло за останній місяць після того, як китайська повітряна куля перетнула повітряний простір США і була збита.

Канада заборонила своїм держслужбовцям користуватися TikTok

У Канаді державним службовцям теж заборонили користуватися TikTok на робочих пристроях. Уряд країни побоюється, що Пекін може мати широкий доступ до даних користувачів.

Починаючи з вівторка, "додаток TikTok буде видалено з урядових мобільних пристроїв. Користувачам цих пристроїв також буде заблоковано можливість завантажувати додаток у майбутньому", - йдеться в заяві уряду.

Напередодні попросили видалити TikTok з робочих і особистих пристроїв і в Єврокомісії.

Соцмережа вже давно привертає увагу влади США

Число користувачів китайської соцмережі TikTok по всьому світу досягає одного мільярда людей, близько 100 мільйонів з них живуть у США. У 2020 році Дональд Трамп, який був на той момент президентом країни, ввів обмеження щодо компаній ByteDance і Tencent (власник китайського месенджера WeChat), які фактично унеможливили б роботу сервісів у країні.

У відповідь на це китайська компанія подала на владу США до суду і той став на бік розробників. Пізніше обмеження скасував Джо Байден, який змінив Трампа на посаді президента - замість заборони новий президент закликав уряд перевіряти, чи становлять додатки ризик для національної безпеки та американського народу.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6110
  0,0292
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4166  0,74 1,90 39,3225  0,51 1,27
EUR 40,2922  0,66 1,62 41,4156  0,47 1,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес