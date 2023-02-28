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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Держсекретар США Блінкен уперше відвідає Казахстан
09:26 28.02.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок здійснить перший офіційний візит до Казахстану.
За даними МЗС Казахстану, в Астані держсекретар США зустрінеться з президентом Касим-Жомартом Токаєвим, проведе переговори з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберди.
В Астані за участю Блінкена відбудеться міністерська зустріч глав МЗС країн Центральної Азії та США у форматі "С5+1". "Планується обговорити питання співробітництва країн Центральної Азії зі США у сфері економіки, енергетики, захисту довкілля та боротьби з тероризмом", - поінформував представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.
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