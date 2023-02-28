Держсекретар США Блінкен уперше відвідає Казахстан

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок здійснить перший офіційний візит до Казахстану.

За даними МЗС Казахстану, в Астані держсекретар США зустрінеться з президентом Касим-Жомартом Токаєвим, проведе переговори з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберди.

В Астані за участю Блінкена відбудеться міністерська зустріч глав МЗС країн Центральної Азії та США у форматі "С5+1". "Планується обговорити питання співробітництва країн Центральної Азії зі США у сфері економіки, енергетики, захисту довкілля та боротьби з тероризмом", - поінформував представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.