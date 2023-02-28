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АНАЛІТИКА

У США нарощують виробництво HIMARS після успіху в Україні

 

Завод компанії Lockheed Martin з виробництва мобільних ракетних пускових установок у штаті Арканзас готується збільшити виробництво системи HIMARS після того, як її успіх на полі бою в Україні підвищив попит з боку інших країн.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомило керівництво компанії у понеділок.

"Щодо конкретно HIMARS, ми вже зустрічалися з нашими довгостроковими постачальниками і плануємо збільшити виробництво до 96 одиниць на рік", - сказав під час спілкування з інвесторами генеральний директор Lockheed Джеймс Тейклет.

Lockheed розпочав 2022 рік з темпом виробництва пускових установок HIMARS в 48 одиниць, але потім компанія збільшила темп до 60 установок на рік.

Система HIMARS стала широко відомою зброєю після того, як була показана у дії в Україні.

"Коли у вас є перевірена в боях система, яка щодня потрапляє в новини, це стимулює попит", - сказала Дженніфер МакМанус, віцепрезидентка з операцій ракетного підрозділу Lockheed.

Lockheed Martin виробляє HIMARS і ремонтує старішу версію системи в Камдені, невеликому містечку на південний захід від Літл-Рока.

За словами керівників Lockheed, завдяки інвестиціям, зробленим торік у будівлю площею 282 тисяч квадратних футів, де виробляються ракети, Lockheed знадобиться лише кілька модернізацій, щоб відповідати зростанням темпів виробництва.

Популярність пускової установки HIMARS зростала ще до успіху в Україні.

У лютому Польща отримала дозвіл на придбання 18 пускових установок HIMARS та 468 комплектів для завантаження пускових установок, які можуть бути встановлені на вантажівки польського виробництва. Переговори щодо цієї угоди розпочалися ще у 2017 році.

В останньому пакеті військової допомоги, оголошеному 24 лютого, США передають Україні додаткові боєприпаси для систем HIMARS.
Ключові теги: США
 

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