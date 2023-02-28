Фінансові новини
- |
- 28.02.23
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС продовжив на рік санкції проти Білорусі
08:52 28.02.2023 |
Рада ЄС вирішила продовжити ще на один рік обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом війни проти України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Рішення було ухвалене за результатами щорічного огляду та з огляду на збереження серйозності внутрішньої ситуації в країні і триваючу участь Білорусі в російській агресії проти України.
Заходи діятимуть до 28 лютого 2024 року.
"Починаючи з серпня 2020 року, ЄС запроваджує послідовні раунди санкцій проти осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі та в контексті участі Білорусі у війні Росії проти України, тим самим сигналізуючи відповідальним політичним та економічним акторам про те, що їхні дії та підтримка режиму та Російської Федерації мають свою ціну" - йдеться у повідомленні.
Обмежувальні заходи включають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування активів для осіб, внесених до списку - наразі це 195 осіб, включаючи Александра Лукашенка, - а також заморожування активів, що застосовується до 34 організацій. Крім того, фізичним та юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти особам, включеним до списку, прямо чи опосередковано.
Білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, включаючи обмеження у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших сферах.
"ЄС найрішучішим чином засуджує участь Білорусі у неспровокованій та невиправданій агресивній війні Росії проти України. Крім того, ЄС рішуче налаштований на вирішення ситуації з правами людини в країні і продовжуватиме підтримувати білоруський народ у його законному прагненні до демократії, в тому числі шляхом підтримки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ" - йдеться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Бєлгород атакували дрони, в Туапсе горіла нафтобаза
ТОП-НОВИНИ
|Єллен у Києві: США дали перший мільярд доларів допомоги з 10
|Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Бєлгород атакували дрони, в Туапсе горіла нафтобаза
|Фонд сина мільярдера Баффетта виділить Україні допомоги на $300 мільйонів
|Німеччина більше не залежить від російської трубопровідної нафти
|В Англії та Уельсі відтепер можна одружуватись лише з 18 років, а не 16
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Держсекретар США Блінкен уперше відвідає Казахстан
|У США нарощують виробництво HIMARS після успіху в Україні
Бізнес
|Magic Eraser та інші унікальні функції Google стали доступні всім смартфонам, включно з iPhone
|TSMC побудує в Японії ще один завод із виробництва мікросхем за $7,4 мільярдів
|США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї
|Співробітникам Єврокомісії наказали видалити TikTok
|Amazon купила One Medical за $3,9 млрд та обіцяє заново винайти охорону здоров'я
|Artifact — новинний ШІ-застосунок від співзасновників Instagram — відтепер доступний для всіх користувачів iOS та Android
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним