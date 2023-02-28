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Японія запровадила санкції проти російських фізосіб, компаній та організацій
08:43 28.02.2023 |
Уряд Японії оголосив заморозив активи 73 юридичних та 39 фізичних осіб з росії, а також дев'ятьох осіб із тимчасово окупованого Криму, "днр"", "лнр", Запорізької та Херсонської областей.
Про це передає Радіо Свобода.
Під санкції потрапили, зокрема, голова концерну "Калашников" Алан Лушніков та заступник міністра оборони росії Віктор Горьомикін.
Обмеження також стосуються начальника управління президента із забезпечення діяльності держради олександра харичева, його заступника бориса рапопорта та турпал-алі ібрагімова, якого називають родичем голови чечні рамзана кадирова.
Також під санкції потрапили співробітники генштабу збройних сил росії та обчислювального центру при генштабі.
У санкційному списку є холдингова компанія "Ак Барс", федеральний центр подвійних технологій "союз" та холдинг "роселектроніка", низка інститутів та дослідницьких центрів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом, зокрема фізичний інститут ім. п.м. лебедєва.
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