У Білому домі сподіваються на посилення підтримки України з боку арабських країн

Сполучені Штати вітають візит до Києва міністерської делегації Саудівської Аравії, що може покласти початок для посилення підтримки України з боку інших країн арабського регіону.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Білому домі координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це був перший міністерський візит з боку арабської держави до Києва від початку війни»,- зауважив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що під час зустрічей саудівська й українська сторони уклали, зокрема, офіційні домовленості про надання допомоги Україні в розмірі $400 мільйонів, в тому числі генераторів та вкрай необхідних поставок в різних сферах.

«Ці поставки почнуть надходити наступного тижня. Це важливе оголошення»,- підкреслив Кірбі.

Він назвав ініціативу Саудівської Аравії «позитивним кроком» у регіоні Близького Сходу. «Ми сподіваємось побачити більше від наших партнерів впродовж ближчих місяців»,- додав представник Білого дому.

Він також вказав на те, що минулого тижня Саудівська Аравія проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН по ситуації в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю Україна й Саудівська Аравія домовилися про поглиблення співпраці в інвестиційній та енергетичній сферах, а також обговорили залучення королівства до «зернової ініціативи», підтримку формули миру й протидію атакам іранських дронів.