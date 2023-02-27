У Німеччині заперечили тиск на США з приводу танків Abrams

Федеральний уряд заперечив заяву Білого дому, згідно з якою президент США Джо Байден погодився на постачання Україні основних бойових танків Abrams лише за наполяганням Німеччини - всупереч рекомендаціям своїх військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер дав зрозуміти, що рішення про спільне постачання основних бойових танків з німецької точки зору було прийнято за взаємною згодою.

"Це були хороші, конструктивні дискусії, в яких обидві сторони завжди дбали про те, щоб досягти спільного підходу" - сказав він.

Бюхнер підтвердив попередню заяву речника уряду Штеффена Гебештрайта про те, що канцлер Олаф Шольц під час зустрічі з Байденом ніколи не ставив постачання німецьких танків Leopard в залежність від постачання танків Abrams.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що президент США Джо Байден схвалив поставку танків Abrams Україні лише через тиск Німеччини.

Напередодні представниця Пентагону Крістін Вормут заявила, що американській стороні може знадобитися більше року, щоб доставити обіцяні танки M1 Abrams в Україну, а відповідні плани все ще розробляються.