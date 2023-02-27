Віцепрезидентка Єврокомісії розкритикувала коректне ставлення європейців до Угорщини

Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова розкритикувала європейських політиків за занадто коректне ставлення до Угорщини.

Про це вона сказала під час публічних дебатів у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Юрова спільно з новообраним президентом Чехії Петром Павелом виступила на платформі Café Europa у п'ятницю - дебати транслювалися у прямому ефірі.

"Ми є свідками невиправданої коректності європейських політиків", - сказала під час дебатів Юрова, відома своєю жорсткою позицією щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За її словами, Угорщину потрібно частіше критикувати, особливо щодо її позиції стосовно Росії та війни в Україні.

Юрова також підтвердила, що Єврокомісія продовжить розпочаті проти Угорщини провадження щодо порушень верховенства права.

Відносини між Юровою та Угорщиною зіпсувалися після того, як Будапешт закликав її до відставки у 2020 році, коли вона заявила, що Орбан створює "хвору демократію" у країні.

Павел також розкритикував Угорщину, зокрема, за проросійські погляди, яких дотримується Орбан.

"Угорщина вже давно йде своїм шляхом", - сказав Павел, який також поставив під сумнів співпрацю в рамках групи країн Вишеградської четвірки у складі Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

"Якщо ми не можемо домовитися з базових питань - таких як відносини з Росією та Україною - це є фундаментальною проблемою для Вишеградської четвірки", - сказав Павел.

Він додав, що за таких обставин виникає питання, чи повинна Чехія залишатися у Вишеградській групі.