Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Віцепрезидентка Єврокомісії розкритикувала коректне ставлення європейців до Угорщини

 

Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова розкритикувала європейських політиків за занадто коректне ставлення до Угорщини.

Про це вона сказала під час публічних дебатів у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Юрова спільно з новообраним президентом Чехії Петром Павелом виступила на платформі Café Europa у п'ятницю - дебати транслювалися у прямому ефірі.

"Ми є свідками невиправданої коректності європейських політиків", - сказала під час дебатів Юрова, відома своєю жорсткою позицією щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За її словами, Угорщину потрібно частіше критикувати, особливо щодо її позиції стосовно Росії та війни в Україні.

Юрова також підтвердила, що Єврокомісія продовжить розпочаті проти Угорщини провадження щодо порушень верховенства права.

Відносини між Юровою та Угорщиною зіпсувалися після того, як Будапешт закликав її до відставки у 2020 році, коли вона заявила, що Орбан створює "хвору демократію" у країні.

Павел також розкритикував Угорщину, зокрема, за проросійські погляди, яких дотримується Орбан.

"Угорщина вже давно йде своїм шляхом", - сказав Павел, який також поставив під сумнів співпрацю в рамках групи країн Вишеградської четвірки у складі Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

"Якщо ми не можемо домовитися з базових питань - таких як відносини з Росією та Україною - це є фундаментальною проблемою для Вишеградської четвірки", - сказав Павел.

Він додав, що за таких обставин виникає питання, чи повинна Чехія залишатися у Вишеградській групі.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6110
  0,0292
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1597  0,02 0,06 39,8300  0,04 0,11
EUR 40,9555  0,18 0,44 41,8835  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес