Казахстан закрив торговельне представництво у росії

Уряд Казахстану ухвалив ліквідувати торговельне представництво у росії.

Про це повідомляє Zakon.kz із посиланням на відповідний документ, передає Укрінформ.

"Ліквідувати державну установу "Торговельне представництво Республіки Казахстан у російській федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", - йдеться в постанові від 22 лютого.

Документ набуває чинності від дня його підписання.

У Мінторгівлі Казахстану пояснювали, що закривають торгпредство в росії тому, що всі поставлені перед ним завдання вже вирішені. Тому у межах оптимізації його працівників вирішено направити до інших країн.

У відомстві зазначили, що це рішення не вплине на функціонування торговельного представництва росії в Казахстані та на розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва загалом, а російська федерація залишається основним торговельно-економічним партнером Казахстану.

Казахстан і росія підписали угоду про заснування торговельних представництв у жовтні 1992 року. Казахстан ратифікував її у 2012 році. Торговельне представництво допомагає експортерам Казахстану виходити на російський ринок, залучати іноземні інвестиції в республіку.

Раніше міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді заявив, що Казахстан не приєднається до санкцій проти росії у зв'язку з розпочатою повномасштабною війною в Україні, але й не має наміру допомагати їй обходити санкції.