США за зачиненими дверима донесли Китаю реальні наслідки надання зброї РФ - Білий дім

США чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що якщо Китай надасть летальну допомогу Росії, зіткнеться з серйозними наслідками.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"З нашої точки зору, насправді, ця війна створює реальні ускладнення для Пекіна. І Пекіну доведеться ухвалювати власні рішення щодо того, як йому діяти далі, чи надавати військову допомогу. Але якщо він піде цим шляхом, то це буде коштувати Китаю реальних витрат. І я думаю, що китайські лідери зважують це, приймаючи свої рішення", - сказав Салліван.

У дипломатичних розмовах з Китаєм, додав він, США "не просто висловлюють прямі погрози. Ми просто викладаємо і ставки, і наслідки, і те, як будуть розвиватися події. І ми робимо це чітко і конкретно за зачиненими дверима".

Китай не ухвалив рішень про надання летальної допомоги, але й не зняв цю можливість з розгляду, сказав Салліван в окремому інтерв'ю програмі ABC "This Week".

США мають розвіддані, що китайський уряд розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні.

За словами джерел, не схоже, що Пекін на цей момент ухвалив остаточне рішення, оскільки переговори між Росією і Китаєм про ціну і обсяг обладнання ще тривають.

Раніше президент США Джо Байден відкинув запропоновані Китаєм пропозиції щодо завершення війни в Україні, припустивши, що його реалізація піде лише на користь Росії.