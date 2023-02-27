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«Зміна епох»: ХДС звинуватив Шольца у порушенні обіцянок
11:53 27.02.2023 |
Через рік після програмної промови канцлера ФРН Олафа Шольца(Olaf Scholz) Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебуває в Німеччині в опозиції, звинуватив голову уряду у невиконанні обіцянок модернізувати Бундесвер. "Канцлер порушує свої обіцянки. З обіцяних тоді для Бундесверу 100 мільярдів євро не виділено фактично нічого. Не замовлені навіть терміново необхідні боєприпаси", - заявив заступник голови фракції ХДС у Бундестазі Єнс Шпан (Jens Spahn) в інтерв'ю газеті Neue Westfälische, опубліковане у понеділок, 27 лютого.
За словами Шпана, промова канцлера, сказана після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, була принципово правильною. "Того дня я подумав: ого! Це може задавати тон канцлерському правлінню Шольца! Проте уряд не втримав висоту свого польоту вже наступного дня", - зазначив політик.
Недостатня підтримка України
Експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) також зазначив, що правильні слова з промови Шольца так і не були втілені в політичну програму. "І у питанні підтримки України, і у справі оснащення Бундесверу уряд далеко не виправдав пробуджених Шольцем надій", - сказав Кізеветтер в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine. "Бундесвер зазнає катастрофічних дефіцитів. Зміни для нього досі так і не настали", - наголосив він.
Олаф Шольц 27 лютого торік - через три дні після повномасштабного російського вторгнення в Україну - виступив у Бундестазі з програмною промовою, в якій пообіцяв створити спеціальний фонд на суму 100 мільярдів євро, щоб протягом наступних років відновити міць Бундесверу, який постраждав від скорочення асигнувань. При цьому Шольц ужив слово "Zeitenwende", яке перекладається українською як "зміна епох" або "перехід у нову епоху". Це слово було визнане в Німеччині словом року.
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