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У Туреччині арештували 180 забудовників. Від землетрусу загинули понад 50 тис. людей
10:33 27.02.2023 |
Внаслідок стихійного лиха було зруйновано та пошкоджено понад 160 000 будівель у Туреччині.
У Туреччині арештували 184 людини - це будівельники, підрядники й власники нерухомості.
Понад 600 людей є фігурантами розслідувань. Про це повідомив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг.
Експерти говорять, що корупція та політика уряду були причиною великої кількості жертв землетрусу. Будівлі, зведені з порушенням норм, не витримали поштовхів і розсипалися мов карткові будинки.
Внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії вже загинуло понад 50 тисяч людей.
Пан Боздаг зробив заяву для ЗМІ, перебуваючи у південно-східній Туреччині, де стався землетрус магнітудою 7,8 бала.
Його коментарі свідчать про те, наскільки розширилося розслідування - два тижні тому було 113 арештованих.
Турецькі ЗМІ повідомляють, що серед заарештованих є мер одного з міст, де стався землетрус.
Внаслідок стихійного лиха було зруйновано та пошкоджено понад 160 000 будівель у Туреччині. Такі масштаби руйнувань викликали питання про те, чи не були наслідки стихійного лиха посилені людськими помилками.
Опозиційні партії та деякі будівельні експерти звинувачують адміністрацію президента Реджепа Ердогана у порушеннях і в намаганні втекти від відповідальності за катастрофу.
Вони кажуть, що урядова політика дозволила так звану амністію для підрядників. Коли влада дозволяла не дотримувалися вимог при спорудженні житла, щоб заохотити будівельний бум у країні. Це відбувалося у тому числі й в сейсмонебезпечних регіонах.
Пан Ердоган частково визнав свою провину, але, схоже, у наслідках катастрофи звинуватив долю.
"Такі речі завжди були. Це частина плану долі", - сказав він під час нещодавнього візиту до постраждалого регіону.
З огляду на вибори, які незабаром мають відбутися у країні, майбутнє Ердогана може опинитися під загрозою після 20 років перебування при владі. Його ж заклики до національної єдності схоже залишилися без уваги.
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