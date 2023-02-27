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АНАЛІТИКА

У Німеччині думають викупити труби, що залишились від будівництва ПП2, для СПГ-терміналу - ЗМІ

 

Федеральний уряд Німеччини має намір використати труби, які залишилися від будівництва так і не запущеного російського газопроводу "Північний потік-2", для спорудження майже 40-кілометрової ділянки, аби сполучити майбутній СПГ-термінал біля Рюгена з Лубміном на суходолі.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє WELT AM SONNTAG, пише "Європейська правда".

Федеральний уряд нібито почав переговори із зареєстрованою у Швейцарії компанією Nord Stream 2 та адміністратором, якого призначили у питанні банкрутства, про закупівлю понад 3000 невикористаних труб, які не знадобилися для завершення будівництва ПП2 і залишилися на складі на острові Рюген. Ці сегменти хочуть використати для труби, що з'єднає майбутній термінал біля Рюгена з містом Лубмін на суходолі.

Спорудження терміналу скрапленого природного газу біля Рюгена хочуть почати у травні, щоб запустити його до холодного сезону 2023-2024 року. Ідея про труби, які залишились від будівництва ПП2, з'явилась нібито через те, що вони вже на місці і це допомогло би прискорити процес.

Інформацію видання отримало від кількох джерел. У Мінекономіки не відповіли на запит про коментар, а Nord Stream 2 AG теж заявила, що не надає інформації про комерційні транзакції.

Якщо купівля труб справді обговорюється, це може бути проблемно з юридичної точки зору через санкції, оскільки зареєстрована у Швейцарії Nord Stream 2 все ще належить "Газпрому".

Будівництво СПГ-терміналу біля входу "Північного потоку-2" (який так і не здали в експлуатацію через відкритий напад Росії на Україну) може бути сигналом про те, що Німеччина не розраховує, що у майбутньому ПП2 запрацює.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен казала, що не вірить у те, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому почнуть використовувати для постачання природного газу.

 

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