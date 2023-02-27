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Іран передавав РФ артилерійські та танкові снаряди для використання проти України
09:00 27.02.2023 |
Іран передавав Росії артилерійські та танкові снаряди. Їх використовували у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, яку приводить Politico.
"Ми побоювалися, що відносини між Росією та Іраном розвиватимуться в обидві сторони. І ці побоювання, безумовно, виправдовуються. Іран у листопаді 2022 року постачав артилерійські та танкові снаряди до Росії для застосування проти України", - сказав Кірбі.
У зв'язку з цим, продовжив він, російсько-іранське співробітництво в оборонній сфері викликає занепокоєння адміністрації Сполучених Штатів.
"Це не тільки ускладнить ситуацію в Україні, а й може ускладнити ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів та друзів", - сказав Кірбі.
Також представник США зазначив, що ран прагне отримати від Росії військову техніку на мільярди доларів. Мова йде про співпрацю в галузі оборони, у тому числі з ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Також РФ може надати Ірану винищувачі.
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