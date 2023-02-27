Фінансові новини
- |
- 27.02.23
- |
- 16:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лукашенко поїде в Китай на запрошення Сі Цзіньпіна
08:40 27.02.2023 |
Білоруський правитель Олександр Лукашенко здійснить державний візит до Китаю, де зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це в суботу, 25 лютого, повідомили в китайському міністерстві закордонних справ.
Візит на запрошення Сі запланований на 28 лютого - 2 березня.
Предметом зустрічі, як переконують в пресслужбі Лукашенка, стане "аналіз досягнутого та максимальна реалізація на практиці потенціалу нового рівня у відносинах". Сторони проведуть переговори у вузькому та розширеному складах. При цьому в Лукашенка очікують, що за підсумками переговорів Білорусь та Китай підпишуть "великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах".
Остання зустріч Сі Цзіньпіна з Лукашенком відбулася на саміті Шанхайської організації співробітництвау вересні 2022 року. Там вони підписали декларацію про стратегічне партнерство.
"Поглиблення взаємної політичної довіри"
Напередодні міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив про готовність працювати з Білоруссю "для поглиблення взаємної політичної довіри". В китайському міністерстві також заявили, що "продовжать підтримувати Білорусь щодо її національної стабільності та будуть протистояти спробам "зовнішніх сил" втрутитися в її внутрішні справи або запроваджувати "незаконні" односторонні санкції".
Раніше президент РФ Володимир Путін запросив Сі Цзіньпіна відвідати навесні Москву, щоби "продемонструвати світові близькість російсько-китайських відносин". Путін підкреслив, що прагне поглибити військову співпрацю між двома країнами, а Сі у відповідь заявив, що Китай готовий посилити стратегічне співробітництво з Росією на тлі того, що він назвав "складною" ситуацією у світі в цілому.
Зеленський хоче зустрітися з Сі
Вчора, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке відбулося за підтримки Білорусі, про плани зустрітися з Сі Цзіньпіном заявив президент України Володимир Зеленський. "Я вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці в світі. У нас із Китаєм великий товарообіг. Питання не лише у війні", - зазначив він. Однак, чи йдеться про бажання, чи про конкретні домовленості, він не уточнив.
Тим часом сьогодні про плани відвідати Китай на початку квітня заявив президент Франції Еммануель Макрон, який закликав Пекін "допомогти чинити тиск на Росію" для припинення війни проти України.
Нагадаємо, 24 лютого міністерство закордонних справ Китаю опублікувало так звану "мирну ініціативу" з 12 принципів, які на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується - в англійській версії використовуються слова "конфлікт" і "українська криза". Згідно з планом КНР, першим принципом, який веде до мирного врегулювання "конфлікту", має стати "повага до суверенітету всіх країн".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
|США запроваджують 200% мита на російський алюміній
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Експорт нафтопродуктів із чорноморських і азовських портів Росії в січні скоротився на 20%
|Анкара відновить діалог зі Швецією й Фінляндією щодо НАТО
|У Німеччині заперечили тиск на США з приводу танків Abrams
|Віцепрезидентка Єврокомісії розкритикувала коректне ставлення європейців до Угорщини
|Польща надішле Україні наступну партію танків Leopard 2A4 упродовж кількох тижнів
|Болгарія відновлює виробництво 122-мм снарядів для ЗСУ – NYT
|Польща повідомляє, що росія зупиняє потоки нафти через «дружбу»
Бізнес
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним
|Американський «єдиноріг» купив українського розробника конструктора логотипів
|«Вимоги до системи не дотримані»: Windows 11 почала виводити на непідтримуваних ПК водяний знак із попередженням
|Китай блокує доступ до ChatGPT — через побоювання, що ШІ-чатбот надасть нецензуровані відповіді на «політичні питання»
|ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду