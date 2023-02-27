США заборонили експорт до Росії та Білорусі смартфонів вартістю понад $300

Сполучені Штати оголосили про посилення санкцій до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Обмеження торкаються кондиціонерів і холодильників вартістю від $750, принтерів і смартфонів дорожчих за $300, пилососів та електронних вагів за ціною від $100, а також кавоварок, вентиляторів, мікрохвильових печей, тостерів, посудомийних машин та обладнання для запису/відтворення звуку.

Для отримання дозволу на експорт / реекспорт компанії буде потрібна спеціальна ліцензія, отримання якої буде схвалено в поодиноких випадках. Санкції набувають чинності 27 лютого 2023 року.

Американська влада вперше заборонила експорт до Росії предметів розкоші в березні 2022 року. На той момент обмеження стосувалися алкоголю, тютюнових виробів, парфумерії, одягу вартістю понад $1000 (гуртова ціна за одиницю), електромобілів, мотоциклів, дорогоцінних каменів, двигунів для суден.