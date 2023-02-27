Фінансові новини
- |
- 27.02.23
- |
- 16:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США заборонили експорт до Росії та Білорусі смартфонів вартістю понад $300
08:13 27.02.2023 |
Сполучені Штати оголосили про посилення санкцій до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Обмеження торкаються кондиціонерів і холодильників вартістю від $750, принтерів і смартфонів дорожчих за $300, пилососів та електронних вагів за ціною від $100, а також кавоварок, вентиляторів, мікрохвильових печей, тостерів, посудомийних машин та обладнання для запису/відтворення звуку.
Для отримання дозволу на експорт / реекспорт компанії буде потрібна спеціальна ліцензія, отримання якої буде схвалено в поодиноких випадках. Санкції набувають чинності 27 лютого 2023 року.
Американська влада вперше заборонила експорт до Росії предметів розкоші в березні 2022 року. На той момент обмеження стосувалися алкоголю, тютюнових виробів, парфумерії, одягу вартістю понад $1000 (гуртова ціна за одиницю), електромобілів, мотоциклів, дорогоцінних каменів, двигунів для суден.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
|США запроваджують 200% мита на російський алюміній
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Експорт нафтопродуктів із чорноморських і азовських портів Росії в січні скоротився на 20%
|Анкара відновить діалог зі Швецією й Фінляндією щодо НАТО
|У Німеччині заперечили тиск на США з приводу танків Abrams
|Віцепрезидентка Єврокомісії розкритикувала коректне ставлення європейців до Угорщини
|Польща надішле Україні наступну партію танків Leopard 2A4 упродовж кількох тижнів
|Болгарія відновлює виробництво 122-мм снарядів для ЗСУ – NYT
|Польща повідомляє, що росія зупиняє потоки нафти через «дружбу»
Бізнес
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним
|Американський «єдиноріг» купив українського розробника конструктора логотипів
|«Вимоги до системи не дотримані»: Windows 11 почала виводити на непідтримуваних ПК водяний знак із попередженням
|Китай блокує доступ до ChatGPT — через побоювання, що ШІ-чатбот надасть нецензуровані відповіді на «політичні питання»
|ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду