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TSMC побудує в Японії ще один завод із виробництва мікросхем за $7,4 мільярдів
22:51 24.02.2023 |
Тайванський виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) планує побудувати другий завод з виробництва мікросхем в Японії для випуску 5 і 10-нанометрових чипів з другої половини цього десятиліття.
Про це пише Reuters із посиланням на місцеве видання Nikkan Kogyo.
Це рішення може допомогти Японії відродити сучасне виробництво напівпровідників, яке вона розглядає як ключову вимогу для майбутнього економічного зростання, зумовленого новими цифровими технологіями.
Будівництво другого заводу TSMC в Японії коштуватиме понад 1 трильйон єн (7,4 млрд доларів США), повідомляє Nikkan Kogyo.
Провідний світовий виробник передових логічних мікросхем будує свій перший завод в Японії на острові Кюсю, де виробництво напівпровідників з топологічними нормами 12 і 16 нанометрів має розпочатися в наступному році.
Уряд Японії запропонував TSMC субсидію в розмірі 476 мільярдів єн, що становить близько половини очікуваної вартості заводу.
Інвесторами також є Sony Group Corp і виробник автозапчастин Denso Corp, які будуть використовувати вироблені на заводі чіпи.
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