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АНАЛІТИКА

США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї

 

Сполучені Штати, ймовірно, обмежать рівень передових напівпровідників, вироблених південнокорейськими компаніями в Китаї.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого американського посадовця.

У жовтні південнокорейські Samsung Electronics і SK Hynix, провідні світові виробники мікросхем пам'яті, отримали річну відстрочку від американських експортних обмежень, спрямованих на те, щоб зірвати технологічні амбіції Пекіна і заблокувати його військові досягнення.

"Швидше за все, це буде обмеження на рівні, до якого вони можуть зростати в Китаї", - сказав Алан Естевез, заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки, коли його запитали, що станеться після закінчення терміну дії дозволу.

"Ми працюємо з ними, щоб гарантувати, що ми не завдамо шкоди компаніям наших союзників. У той же час, ми збираємося перешкоджати Китаю створювати можливості, які загрожуватимуть нам колективно", - сказав він.

Міністерство промисловості Південної Кореї в п'ятницю заявило, що між Південною Кореєю і Сполученими Штатами не було ніяких конкретних обговорень щодо встановлення верхнього ліміту на рівні технологій.

Samsung Electronics не надала коментарів. У SK Hynix не змогли одразу ж надати коментар.

Samsung і SK Hynix, які контролюють близько половини світового ринку мікросхем флеш-пам'яті NAND, в останні десятиліття інвестували значні кошти в Китай для виробництва мікросхем, які є життєво важливими для клієнтів, включаючи технологічних гігантів Apple і Amazon.

Раніше американський чиновник визнав існування домовленості з Японією та Нідерландами про те, що ці країни запровадять нові обмеження на експорт інструментів для виробництва мікросхем до Китаю.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

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