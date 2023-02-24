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Св. Франциск Асізський
Канада виділила $24 мільйони безпекової допомоги Україні
17:40 24.02.2023 |
У роковини початку повномасштабного вторгнення росії, Канада виділила Україні 32 млн канадських дол. (близько 24 млн дол. США) на підвищення безпеки країни.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у Оттаві оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Цілий рік Канада та міжнародна спільнота була об'єднана, як ніколи раніше, підтримуючи витривалість України на тлі агресії президента путіна. Підтримка Канадою суверенітету України - непохитна. Ми не зупинимося, поки росію не буде притягнуто до відповідальності за її злочини", - сказала Жолі.
У МЗС уточнили, що 7,5 млн канадських дол з виділених коштів будуть використані на розмінування території України, більше 13 млн дол - на досягнення справедливості, в тому числі у випадках сексуального насильства, і решта 12 млн - на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.
Окрім цього Канада оголосила про своє приєднання до української Консультативної ради щодо масових злочинів, членами якої вже є США, Велика Британія та ЄС.
"Ця рада безпосередньо підтримуватиме зусилля Департаменту воєнних злочинів генеральної прокуратури України із документування, збереження та аналізу доказів воєнних та інших масових злочинів, вчинених в Україні з метою притягнення до відповідальності винуватців", - пояснили у МЗС.
У канадському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Канада "завжди буде солідарною із народом України та підтримувати суверенітет й територіальну цілісніcть України".
Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі на заході високого рівня у штаб-квартирі ООН заявила, що психологічним наслідкам російської війни для жителів України слід приділяти не менше уваги, ніж фізичним травмам. На її переконання, дуже важливим для загоювання психологічних травм є притягнення винуватців вчинення масових злочинів до відповідальності.
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