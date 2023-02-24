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США розширили санкції проти РФ та внесли у «чорний список» понад 60 компаній
17:27 24.02.2023 |
У п'ятницю, 24 лютого, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінфіну США.
"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) робить серйозні дії, щоб зменшити здатність Росії продовжувати свою жорстоку війну та отримувати використовувані ресурси, щоб підтримувати її", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під обмеження потрапили 22 фізичні та 83 юридичні особи.
"Росія шукає способи ухилитися від санкцій та експортного контролю, уряд США нарощує зусилля щодо протидії такому ухиленню по всьому світу. Сьогоднішні санкції включають понад 30 осіб і компаній з третіх країн, пов'язаних із зусиллями Росії щодо ухилення від санкцій, у тому числі пов'язаних з незаконним обігом зброї та незаконним фінансуванням", - заявили у Мінфіні США.
Під обмеження потрапили такі організації:
* Московський кредитний банк;
* Комерційний банк Ланта Банк;
* Металлінвестбанк;
* Новосибірський соціальний комерційний банк;
* Банк Санкт-Петербург;
* Банк "Примор'я";
* "СДМ-Банк";
* "Уральський банк реконструкції та розвитку";
* Банк Зеніт;
* Банк Уралсіб.
Росії допомагали обходити санкції громадяни Швейцарії, Німеччини, Італії, компанії з Болгарії та Мальти. Санкції торкнулися підприємств металургійного сектора та гірничої промисловості РФ та підприємств ВПК Росії. Також США ввели санкції проти ПВК "Редут", збройного формування "ДНР" під назвою "Спарта".
Під нові санкції США потрапили 10 російських міністрів, включаючи голову Міненерго Шульгінова та міністра культури Любимову, міністра спорту Матіцина, міністра праці Котякова, віце-прем'єра РФ Голікова та голову МНС Куренкова. США запровадили санкції проти російської пропагандистки Скабеєвої Ольги Володимирівни.
Експортні обмеження
Міністерство торгівлі США розширює санкції проти РФ та Білорусії, у тому числі запроваджує експортні обмеження.
"Міністерство торгівлі розширює та посилює існуючі санкції проти Росії та Білорусії, включаючи сферу дії правил експортного контролю за російським та білоруським секторами промисловості, та санкції щодо предметів розкоші", - наголошується в документі.
Мінторг США вніс до свого чорного списку 76 організацій з РФ. Серед підприємств та організацій у чорному списку - фонд "Сколково", Сколківський інститут науки і технологій ("Сколтех"), Федеральна служба з військово-технічного співробітництва, випливає з документа.
Відомство також посилило експортні обмеження щодо Ірану через постачання дронів РФ. Як зазначається в документі, щодо Ірану запроваджуються нові заходи експортного контролю у зв'язку з постачаннями РФ безпілотників для використання в Україні. У Мінторгу США зазначили, що це суперечить інтересам США у сфері національної безпеки та міжнародної політики.
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