США підвищать мита на 100 мінералів, металів і хімікатів із РФ - Білий дім

Президент США Джо Байден пізніше в п'ятницю підпише розпорядження про підвищення митних тарифів на понад 100 металів, мінералів і хімікатів із Росії, повідомляє Білий дім.

"Сьогодні президент підпише офіційне оголошення про підвищення мит на деякі російські товари, які імпортують до США", - йдеться в повідомленні.

"Сьогоднішні заходи означають підвищення мит на понад 100 металів, мінералів і хімікатів із Росії. Їхня вартість оцінюється в приблизно $2,8 млрд", - пояснює Білий дім.

Крім того, підготовлені заходи "суттєво збільшать вартість доступу на американський ринок для алюмінію, який виплавлено або відлито в Росії".

