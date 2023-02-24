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АНАЛІТИКА

США підвищать мита на 100 мінералів, металів і хімікатів із РФ - Білий дім

 

Президент США Джо Байден пізніше в п'ятницю підпише розпорядження про підвищення митних тарифів на понад 100 металів, мінералів і хімікатів із Росії, повідомляє Білий дім.

"Сьогодні президент підпише офіційне оголошення про підвищення мит на деякі російські товари, які імпортують до США", - йдеться в повідомленні.

"Сьогоднішні заходи означають підвищення мит на понад 100 металів, мінералів і хімікатів із Росії. Їхня вартість оцінюється в приблизно $2,8 млрд", - пояснює Білий дім.

Крім того, підготовлені заходи "суттєво збільшать вартість доступу на американський ринок для алюмінію, який виплавлено або відлито в Росії".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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