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АНАЛІТИКА

ЄС тимчасово послабив санкції проти Сирії після землетрусів

 

Європейський союз тимчасово послабив санкції щодо Сирії, щоб полегшити доставку допомоги в країну, яка постраждала від землетрусу 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Гуманітарним організаціям більше не потрібно буде запитувати попередній дозвіл у країн-членів ЄС для відправки вантажів або надання послуг організаціям, на які поширюються санкції ЄС.

Міру було ухвалено на шість місяців з урахуванням серйозності гуманітарної кризи в Сирії, посиленої землетрусом.

Сирійський уряд і пов'язані з ним компанії підпадають під санкції ЄС через репресії Дамаска, що ускладнює європейський внесок у гуманітарну допомогу. Санкції ЄС, запроваджені 2011 року, спрямовані проти 291 фізичної та 70 юридичних осіб і включають заморожування активів і заборону на поїздки.

"Ухвалена поправка означає, що ЄС звільнив гуманітарні організації від необхідності запитувати попередній дозвіл у держав-членів для здійснення переказів або надання товарів і послуг з гуманітарною метою переліченим фізичним і юридичним особам", - ідеться в заяві ЄС.

Зазначимо, що в Сирії внаслідок землетрусів загинули понад 3,6 тисячі осіб.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Сирія, ЄС
 

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