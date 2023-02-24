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Держдеп США виділить 7 млн доларів на відновлення об'єктів української культурної спадщини
10:34 24.02.2023 |
Держдепартамент США надає Україні допомогу у 7 млн доларів для відновлення культурної спадщини, що постраждала від дій росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення відомства.
Ініціатива була розроблена з метою підтримки зусиль України з захисту та відновлення пошкоджених об'єктів та колекцій української культурної спадщини, а також для розширення та зміцнення державно-приватного партнерства з громадянським суспільством в Україні.
За словами представників Держдепартаменту, ініціатива буде здійснюватися у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Основна увага буде приділена об'єктам культурної спадщини та колекціям, які постраждали від російського вторгнення.
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