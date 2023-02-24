Фінансові новини
- |
- 24.02.23
- |
- 00:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США можуть надати Україні нові засоби ППО, - Нуланд
23:28 23.02.2023 |
Сполучені Штати можуть розширити номенклатуру засобів протиповітряної оборони, які надають Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Держдепу Вікторії Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.
Також США хочуть у перспективі наділити Україну можливістю забезпечувати принципово жорсткіший, ніж зараз, прикордонний контроль.
"Ми намагалися планувати разом з українцями з оцінкою ними того, що вони збираються зробити "на землі", яка техніка, яка підготовка їм необхідні, щоб робити ці наступні кроки. Однак тепер так само важливо не просто думати про майбутню весну битву, а й Збройні сили України майбутнього", - йдеться у заяві.
За її словами, США потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України, що включає такі засоби, які вже надавалися, і такі, які ще не передавали.
"Отже, ми розглядаємо все це на додаток до роботи з метою підтримки України в майбутніх битвах", - додала Нуланд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ООН переважною більшістю голосів схвалила українську «формулу миру», шкідливі поправки «збили»
ТОП-НОВИНИ
|G7 збільшать фінпідтримку України в 2023 році до $39 млрд і закликають до кінця березня відкрити масштабну програму з МВФ
|Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко
|Рада позбавила Трухіна депутатського мандата - нардеп
|Фінляндія передасть Україні три своїх Leopard 2
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ООН переважною більшістю голосів схвалила українську «формулу миру», шкідливі поправки «збили»
|США можуть надати Україні нові засоби ППО, - Нуланд
|Британія може передати більше танків Challenger 2 Україні
|Джонсон хоче стати генсеком НАТО
|США висунули кандидатуру екскерівника Mastercard на посаду президента Світового банку
|Україна може отримати M1 Abrams через рік або більше - представниця Пентагону
Бізнес
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?