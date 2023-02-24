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США висунули кандидатуру екскерівника Mastercard на посаду президента Світового банку
23:11 23.02.2023 |
Президент США Джо Байден підтримав кандидатуру Аджая Банги, який до 2021 року був гендиректором Mastercard, на посаду президента Світового банку.
Про це пише Financial Times.
Аджай Банга є віце-головою американської групи приватних інвесторів General Atlantic і обіймав посаду генерального директора Mastercard до кінця 2020 року.
"Висунення Банги через тиждень після того, як чинний президент Девід Малпасс раптово подав у відставку, відбулося в той час, коли США та інші країни-акціонери прагнуть розширити сферу діяльності банку в галузі розвитку, включивши в неї боротьбу з глобальним потеплінням.
Байден сказав, що Банга добре розуміє виклики, з якими стикаються країни, що розвиваються, і має "критичний досвід" у мобілізації приватних коштів для "вирішення найнагальніших проблем сучасності, включаючи зміну клімату", - пише газета.
Хоча США, найбільший акціонер банку, традиційно обирає президента Світового банку, він потребує підтримки інших країн-членів. Китай, Японія, Німеччина, Франція та Велика Британія також є великими акціонерами.
Номінація 63-річного Банги, який одного разу назвав себе "повністю зробленим в Індії", може допомогти здобути підтримку країн, що розвиваються, деякі з яких незадоволені зміщенням фокусу банку з бідності на зміну клімату.
Банга став фаворитом на посаду голови Світового банку лише через кілька годин після того, як у середу правління установи заявило, що "всіляко заохочуватиме" жінок-кандидатів, зазначає FT.
Очікується, що міністри фінансів G20 обговорять майбутнє банку на зустрічі в Бенгалуру в п'ятницю, а прийом кандидатур завершиться до 29 березня.
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