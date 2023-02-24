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Джонсон хоче стати генсеком НАТО
23:11 23.02.2023 |
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що претендуватиме на посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він сказав в етері телемарафону.
"Очолити НАТО? Чудова думка. Знаєте, якраз дуже вдала. Хочу наголосити, шановні друзі, що такий задум (у мене) є, і хай ніхто не забуває, що такий кандидат (на посаду генерального секретаря НАТО) у запасі є. Цього разу, я думаю, мені поталанить", - сказав Джонсон.
Він згадав, що колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі пропонував призначити наступним генсеком НАТО представника Європейського Союзу.
"Я з ним цілком не погоджуюсь. Думаю, що є інші кандидати за межами Європейського Союзу. Не конче то має бути ЄС. Я себе, звісно, розглядаю як кандидата. Це добра і важлива посада", - додав експрем'єр Британії.
Джонсон наголосив, що НАТО наразі "сильний, як ніколи", і до нього незабаром приєднаються нові члени - Швеція та Фінляндія.
"І ми бачимо цілком ясно, що українське членство - це перспектива. Це має статись, це очевидно. Путін розвінчав усі аргументи проти вступу України в НАТО. Тепер їх немає", - підсумував він.
Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще у минулому році і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв'язку з нападом Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.
Зараз більшість союзників також вважають за краще не змінювати очільника Альянсу і неофіційно нібито домовилися про продовження повноважень Столтенберга до квітня 2024 року. Втім, сам Єнс Столтенберг хотів би залишити посаду восени цього року.
За даними ЗМІ, між країнами немає консенсусу щодо кандидатури наступника Столтенберга.
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