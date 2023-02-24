НАТО помітило ознаки того, що Китай планує надіслати зброю Росії, - Столтенберг

НАТО помітило ознаки того, що Китай, можливо, планує надіслати зброю Росії для допомоги у її війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не бачили жодних поставок летальної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це зробити, і це причина, чому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігали від цього", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що Китай є членом Ради безпеки ООН, а війна Росії проти України є порушенням Статуту.

"Основний принцип цієї хартії полягає в тому, щоб поважати цілісність інших націй і не здійснювати марші та вторгнення в іншу країну з сотнями тисяч військ, і, звичайно, Китай не повинен бути частиною цього", - сказав генсек.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сполучені Штати попередили Китай про те, що надання будь-якої матеріальної підтримки військовим зусиллям Росії матиме "дуже серйозні наслідки".

Китай, у свою чергу, заперечує наміри постачати озброєння Росії.

Додамо, США наразі не фіксують передачу Китаєм озброєння для потреб Росії. Проте Пекін ще не зняв питання надання летальної допомоги з розгляду.

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