У Єврокомісії заявили, що Болгарія може ввести євро з 2025 року, якщо буде готова

Болгарія може приєднатися до єврозони з січня 2025 року, якщо вона відповідатиме всім критеріям вступу.

Про це заявив у четвер віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня Болгарія відмовилася від своєї мети ввести євро в січні 2024 року, оскільки вона не відповідає інфляційним критеріям і не прийняла деякі законодавчі зміни.

"Дата - це коли будуть виконані всі Маастрихтські критерії", - сказав Домбровскіс.

"Можливо, 1 січня 2025 року буде однією з можливих дат", - додав він.

Болгарія, найбідніша країна-член Європейського Союзу, заявила, що може запровадити цю валюту вже з середини 2024 року.

Домбровскіс, який перебуває з дводенним візитом у Софії, сказав, що країни зазвичай приєднуються з початку року, що також є більш практичним.

За його словами, висока інфляція, що підживлюється в основному через високі ціни на енергоносії, означає, що Софії слід відкласти початкову цільову дату.

На тлі зростання цін у Центральній та Східній Європі гармонізована з ЄС інфляція в Болгарії підскочила до 14,3% у річному вимірі наприкінці 2022 року, що є восьмим найвищим показником у блоці.

Домбровскіс заявив, що країна, в якій у квітні відбудуться п'яті вибори за два роки, повинна прийняти все необхідне законодавство, необхідне для вступу в єврозону, включаючи закони про боротьбу з відмиванням грошей.

Болгарія взяла на себе зобов'язання прийняти кілька законів, перебуваючи в "залі очікування" єврозони, так званого механізму обмінного курсу ERM II. Серед них - прийняття закону про банкрутство фізичних осіб, зміни до закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також до страхового кодексу, пов'язаного з Європейською зеленою картою.

Всі ці законопроєкти були підготовлені та внесені на розгляд парламенту тимчасовим урядом, але парламент був розпущений до того, як вони були прийняті.