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У Єврокомісії заявили, що Болгарія може ввести євро з 2025 року, якщо буде готова
16:09 23.02.2023 |
Болгарія може приєднатися до єврозони з січня 2025 року, якщо вона відповідатиме всім критеріям вступу.
Про це заявив у четвер віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Минулого тижня Болгарія відмовилася від своєї мети ввести євро в січні 2024 року, оскільки вона не відповідає інфляційним критеріям і не прийняла деякі законодавчі зміни.
"Дата - це коли будуть виконані всі Маастрихтські критерії", - сказав Домбровскіс.
"Можливо, 1 січня 2025 року буде однією з можливих дат", - додав він.
Болгарія, найбідніша країна-член Європейського Союзу, заявила, що може запровадити цю валюту вже з середини 2024 року.
Домбровскіс, який перебуває з дводенним візитом у Софії, сказав, що країни зазвичай приєднуються з початку року, що також є більш практичним.
За його словами, висока інфляція, що підживлюється в основному через високі ціни на енергоносії, означає, що Софії слід відкласти початкову цільову дату.
На тлі зростання цін у Центральній та Східній Європі гармонізована з ЄС інфляція в Болгарії підскочила до 14,3% у річному вимірі наприкінці 2022 року, що є восьмим найвищим показником у блоці.
Домбровскіс заявив, що країна, в якій у квітні відбудуться п'яті вибори за два роки, повинна прийняти все необхідне законодавство, необхідне для вступу в єврозону, включаючи закони про боротьбу з відмиванням грошей.
Болгарія взяла на себе зобов'язання прийняти кілька законів, перебуваючи в "залі очікування" єврозони, так званого механізму обмінного курсу ERM II. Серед них - прийняття закону про банкрутство фізичних осіб, зміни до закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також до страхового кодексу, пов'язаного з Європейською зеленою картою.
Всі ці законопроєкти були підготовлені та внесені на розгляд парламенту тимчасовим урядом, але парламент був розпущений до того, як вони були прийняті.
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