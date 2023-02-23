ЄС розслідує сплеск експорту у сусідні з РФ країни – FT

У Європейському Союзі викликає питання значне зростання торгівлі з країнами, що є сусідами з Росією. Про це заявив нещодавно призначений уповноважений ЄС із санкцій Девід ОʼСалліван в коментарі Financial Times.

"Ми спостерігаємо різке скорочення торговельних потоків із ЄС до Росії та незвичайні сплески торгівлі з іншими третіми країнами, особливо з тими, що знаходяться в безпосередній близькості до Росії", - сказав він.

ОʼСалліван наголосив, що справа дійшла до розслідування змін у торгових потоках.

За його словами, ЄС і партнери, включно зі США та Великою Британією, мають намір поділитися інформацією про можливе ухилення від санкцій на зустрічі 23 лютого, оскільки вони прагнуть посилити контроль.

У звіті Європейського банку реконструкції та розвитку зазначається, що сусідні з Росією країни, особливо такі як Киргизстан та Вірменія, після початку російської агресії проти України значно збільшили імпорт товарів із країн Євросоюзу, Великої Британії та США. Це вказує на те, що вони взяли на себе роль торговельних посередників для Росії.