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Китай поки не надавав зброю Росії, але й не закрив це питання, - Пентагон
14:53 23.02.2023 |
США наразі не фіксують передачу Китаєм озброєння для потреб Росії. Проте Пекін ще не зняв питання надання летальної допомоги з розгляду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю прес-секретаря Пентагону Сабріну Сінгх.
Вона зазначила, що США ще не бачили, що Китай надає летальну допомогу Росії для ведення війни проти України. При цьому КНР не знімало питання щодо надання допомоги з розгляду.
Заступниця прес-секретаря Пентагону додала: якщо Китай надасть зброю країні-агресору, будуть наслідки.
Нагадаємо, Китай заперечує наміри постачати озброєння Росії.
При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Пекін про серйозні наслідки у разі передачі зброї Росії.
Наразі Адміністрація президента США вирішує, чи оприлюднити розвіддані, відповідно до яких Китай зважує аргументи за і проти постачання зброї РФ.
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