Фінансові новини
- |
- 23.02.23
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Іспанії витратили €260 млн на потяги, що не вміщаються у тунелі
10:40 23.02.2023 |
В Іспанії звільнили двох транспортних високопосадовців через помилку в замовленні приміських потягів вартістю майже 260 мільйонів євро.
У 2020 році для північних регіонів Астурія і Кантабрія замовили 31 вузькоколійний потяг приміського сполучення, а кілька тижнів тому з'ясувалося, що вагони занадто великі й не можуть вписатись у нестандартні тунелі.
Залізнична мережа на півночі Іспанії була побудована у ХІХ столітті й має тунелі під гірським ландшафтом, які не відповідають стандартним розмірам сучасних тунелів.
Державний секретар з транспорту Ісабель Пардо де-Вера (права рука міністра) та президент державної залізничної компанії RENFE Ісаяс Табоас залишили свої посади.
Уряд Іспанії заявляє, що помилку виявили достатньо рано, щоб уникнути фінансових втрат. Однак регіон Кантабрія вимагає компенсації.
Потяги перепроєктують з урахуванням тунелів, але це призведе до значних затримок у постачанні.
RENFE та оператор інфраструктури залізниць Іспанії Adif почали спільне розслідування, щоб з'ясувати, як могла статися помилка.
Раніше цього місяця міністерство транспорту Іспанії звільнило менеджера RENFE та начальника відділу колійних технологій Adif за грубу помилку.
Нові поїзди зрештою пустять не раніше 2026 року - на два роки пізніше, ніж планувалося.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
ТОП-НОВИНИ
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Іспанії витратили €260 млн на потяги, що не вміщаються у тунелі
|Російському уряду дозволили приховати офіційну статистику
|Туреччина, Фінляндія та Швеція відновлять переговори щодо вступу до НАТО у березні
|За рік Чехія надала Україні зброї на 1,8 мільярда доларів
|Байден, Сорос, ліваки: Орбан перерахував однопартійцям ворогів Угорщини – ЗМІ
|Столтенберг закликав покласти край агресії РФ
Бізнес
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»
|Ілон Маск дозволив рекламу марихуани у Twitter
|Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії