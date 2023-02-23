В Іспанії витратили €260 млн на потяги, що не вміщаються у тунелі

В Іспанії звільнили двох транспортних високопосадовців через помилку в замовленні приміських потягів вартістю майже 260 мільйонів євро.

У 2020 році для північних регіонів Астурія і Кантабрія замовили 31 вузькоколійний потяг приміського сполучення, а кілька тижнів тому з'ясувалося, що вагони занадто великі й не можуть вписатись у нестандартні тунелі.

Залізнична мережа на півночі Іспанії була побудована у ХІХ столітті й має тунелі під гірським ландшафтом, які не відповідають стандартним розмірам сучасних тунелів.

Державний секретар з транспорту Ісабель Пардо де-Вера (права рука міністра) та президент державної залізничної компанії RENFE Ісаяс Табоас залишили свої посади.

Уряд Іспанії заявляє, що помилку виявили достатньо рано, щоб уникнути фінансових втрат. Однак регіон Кантабрія вимагає компенсації.

Потяги перепроєктують з урахуванням тунелів, але це призведе до значних затримок у постачанні.

RENFE та оператор інфраструктури залізниць Іспанії Adif почали спільне розслідування, щоб з'ясувати, як могла статися помилка.

Раніше цього місяця міністерство транспорту Іспанії звільнило менеджера RENFE та начальника відділу колійних технологій Adif за грубу помилку.

Нові поїзди зрештою пустять не раніше 2026 року - на два роки пізніше, ніж планувалося.