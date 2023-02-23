Туреччина, Фінляндія та Швеція відновлять переговори щодо вступу до НАТО у березні

Туреччина, Швеція та Фінляндія мають намір вже у березні відновити переговори щодо вступу двох країн до НАТО.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на STV.

"Переговори між Швецією, Фінляндією та Туреччиною щодо членства в НАТО будуть відновлені у березні", - заявив Крістерссон.

За його словами, всі учасники переговорного процесу підтвердили майбутню зустріч. Водночас керівник шведського уряду не став називати точну дату переговорів.

"Є ще дата. Це не секрет, але ми чекаємо на підтвердження", - додав прем'єр-міністр Швеції.

