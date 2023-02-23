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Байден, Сорос, ліваки: Орбан перерахував однопартійцям ворогів Угорщини – ЗМІ
09:16 23.02.2023 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу провів закриту зустріч із представниками своєї партії "Фідес" перед початком парламентської сесії, в якій виголосив промову із звинуваченнями й критикою у зв'язку з війною в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", зміст Орбанового спічу став відомий проурядовому виданню Magyar Nemzet.
Більша частина виступу угорського прем'єра стосувалась війни в Україні. Ключова теза полягала в тому, що Будапешт не повинен змінювати свою політику в цьому плані - тобто "захищати позицію за мир від адміністрації Байдена та Брюсселя".
Окремо Орбан перерахував ворогів Угорщини, яких поділив на три групи. У першій - групи інтересів, які виступають за війну: президент США Джо Байден і його адміністрація, "бюрократи у Брюсселі та політики, що виступають за війну".
Друга група - це "міжнародні спекулянти, які прагнуть нажитись на воєнному часі", зокрема Джордж Сорос, "який багато років тому написав, що країни Центральної Європи повинні стати проксі у війні проти Росії, бо більш терпимі до людських жертв, які тягне за собою війна, ніж Захід".
І третя група угорських ворогів - це "доларові ліві", як-то колишній прем'єр Угорщини Ференц Дюрчань, "що його купили за фунти стерлінгів".
Частина промови Орбана була присвячена тому, що за останній рік через адміністрацію Байдена "Європа була послаблена", а Росія як ядерна держава не зможе програти, але й не зможе виграти, бо "весь західний світ став за Україну".
Зазначимо, що лише нещодавно у щорічному зверненні до нації угорський прем'єр також висловив низку контроверсійних тез про російсько-українську війну. А нещодавно стало відомо, що Орбан пригрозив заветувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії.
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