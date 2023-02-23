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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Сунак пояснив, чому питання передачі літаків є складним для Британії
23:13 22.02.2023 |
Британський прем'єр Ріші Сунак підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.
Про це повідомив кореспондент "Української правди" із зустрічі українських журналістів з Сунаком.
"Що стосується винищувачів, то я сказав, коли ваш президент був тут, що ми будемо першою країною, яка навчить українських пілотів користуватися такими винищувачами або іншими літаками. Йдеться не лише про їхню купівлю, а й про тактику, і це ширша частина плану, який полягає в тому, як ми можемо зробити так, щоб Україна могла захистити себе не лише сьогодні, а й у довгостроковій перспективі", - зазначив Сунак.
Однак, за його словами, станом на зараз передача конкретних британських літаків і літаків загалом є складним завданням.
"Це не легко, тому що є цілий набір речей, які виникають поруч, йдеться не тільки про літак. Це те, як ви доглядаєте за ним, як ви його обслуговуєте, і над цим потрібно працювати", - зазначив Сунак.
Крім того, він зазначив, що британські літаки "дуже відрізняються" від тих, до яких звикли українські пілоти.
Разом з тим, він підтвердив готовність допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні.
"Зараз, якщо є країни, які можуть надати літаки, що можуть бути використані в Україні, то ми допоможемо їм це зробити. Це те, що ми сказали. Тому що ми прагнемо продовжувати надавати всю підтримку, яку ми не можемо", - зауважив Сунак.
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