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Мінфін РФ не зміг розмістити облігації вперше за пів року
22:40 22.02.2023 |
Мінфін РФ визнав аукціон з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ) з погашенням у липні 2036 року таким, що не відбувся.
Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на заяву Мінфіну РФ.
У міністерстві заявили, що аукціон визнали таким, що не відбувся, через відсутність заявок за "прийнятними рівнями цін". Про це повідомила пресслужба міністерства.
Раніше Мінфін РФ заявляв, що в першому кварталі 2023 року планує розмістити ОФЗ обсягом 800 млрд рублів. У січні міністерство розмістило папери на 210 млрд рублів.
За матеріалами:
Економічна правда
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