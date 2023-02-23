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АНАЛІТИКА

Мінфін РФ не зміг розмістити облігації вперше за пів року

 

Мінфін РФ визнав аукціон з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ) з погашенням у липні 2036 року таким, що не відбувся.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на заяву Мінфіну РФ.

У міністерстві заявили, що аукціон визнали таким, що не відбувся, через відсутність заявок за "прийнятними рівнями цін". Про це повідомила пресслужба міністерства.

Раніше Мінфін РФ заявляв, що в першому кварталі 2023 року планує розмістити ОФЗ обсягом 800 млрд рублів. У січні міністерство розмістило папери на 210 млрд рублів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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