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Індія під час головування в G20 не хоче обговорювати додаткові санкції проти РФ – ЗМІ
17:45 22.02.2023 |
Індія не хоче, щоб G20 обговорювала додаткові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну під час річного головування Нью-Делі в блоці.
Про це пише Reuters із посиланням на 6 високопоставлених індійських посадовців.
У кулуарах зустрічі G20 в Індії фінансові лідери країн "Великої сімки" (G7) зустрінуться 23 лютого, напередодні першої річниці вторгнення, щоб обговорити заходи проти Росії, заявив у вівторок міністр фінансів Японії.
Посадовці, які беруть безпосередню участь у зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G20 цього тижня, заявили, що економічні наслідки війни будуть обговорюватися, але Індія не хоче розглядати додаткові заходи проти Росії.
"Індія не прагне обговорювати або підтримувати будь-які додаткові санкції проти Росії під час G20", - сказав один з посадовців.
"Існуючі санкції проти Росії мають негативний вплив на світ", - стверджує він.
Інший чиновник заявив, що санкції не є питанням G20. "G20 - це економічний форум для обговорення питань зростання", - стверджує посадовець.
Речники індійського уряду, а також міністерств фінансів і закордонних справ не відразу відповіли на запити про коментарі.
"У середу, в перший день зустрічей з підготовки комюніке G20, чиновники намагалися знайти прийнятне слово для опису російсько-українського конфлікту, повідомили делегати щонайменше семи країн, присутніх на зустрічах.
Індія намагалася сформувати консенсус щодо слів, називаючи його "кризою" або "викликом" замість "війни", але дискусії завершилися без ухвалення рішення.
Ці дискусії були перенесені на четвер, коли в них візьме участь міністр фінансів США Джанет Єллен", - пише агентство з посиланням на джерела.
Міністр закордонних справ Індії раніше заявив, що війна непропорційно вдарила по бідних країнах, підвищивши ціни на паливо і продукти харчування.
Сусіди Індії - Шрі-Ланка, Пакистан і Бангладеш - в останні місяці звернулися за кредитами до Міжнародного валютного фонду, щоб подолати економічні труднощі, спричинені пандемією та війною.
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