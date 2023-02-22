Німеччина висилає двох працівників посольства Ірану

Німеччина у середу, 22 лютого, оголосила двох співробітників посольства Ірану персонами нон грата і наказала їм покинути країну. Так Берлін відреагував на те, що раніше суд в Ірані засудив громадянина Німеччини до смертної кари, йдеться в заяві міністерства закордонних справ ФРН.

Німеччина викликала тимчасового повіреного у справах Ірану, заявила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Його поінформували, що ми не сприймаємо грубе порушення прав німецького громадянина", - зазначила вона. "Ми закликаємо Іран скасувати смертний вирок Джамшиду Шармахду (Jamshid Sharmahd) і забезпечити йому справедливий апеляційний процес, заснований на верховенстві права", - додала Бербок.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також засудив вирок як неприйнятний і закликав Іран скасувати його. "Іранський режим всіляко бореться зі своїм народом і нехтує правами людини", - написав Шольц у Twitter.

Іран звинувачує 67-річного Джамшида Шармахда, який також має посвідку на проживання в США, в тому, що він очолював промонархічну групу, звинувачену в організації смертоносного вибуху в 2008 році, а також планував інші напади в країні.