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Німеччина висилає двох працівників посольства Ірану
17:17 22.02.2023 |
Німеччина у середу, 22 лютого, оголосила двох співробітників посольства Ірану персонами нон грата і наказала їм покинути країну. Так Берлін відреагував на те, що раніше суд в Ірані засудив громадянина Німеччини до смертної кари, йдеться в заяві міністерства закордонних справ ФРН.
Німеччина викликала тимчасового повіреного у справах Ірану, заявила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Його поінформували, що ми не сприймаємо грубе порушення прав німецького громадянина", - зазначила вона. "Ми закликаємо Іран скасувати смертний вирок Джамшиду Шармахду (Jamshid Sharmahd) і забезпечити йому справедливий апеляційний процес, заснований на верховенстві права", - додала Бербок.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також засудив вирок як неприйнятний і закликав Іран скасувати його. "Іранський режим всіляко бореться зі своїм народом і нехтує правами людини", - написав Шольц у Twitter.
Іран звинувачує 67-річного Джамшида Шармахда, який також має посвідку на проживання в США, в тому, що він очолював промонархічну групу, звинувачену в організації смертоносного вибуху в 2008 році, а також планував інші напади в країні.
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