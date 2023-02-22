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У Росії скаржаться на дефіцит рефрижераторів
17:10 22.02.2023 |
Російські автоперевізники попередили про дефіцит автопричепів-рефрижераторів через санкції та вихід з країни найбільших світових виробників холодильних установок.
Про це пишуть російські "Вєдомості" із посланням на представників та топменеджерів російських транспортних та логістичних компаній та виробників причепів.
Представник місцевої компанії Delko розповів, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія була найбільшим ринком Європи, де продавалося до 4000 причепів-рефрижераторів на рік.
За його словами, у 2022 році рефрижератори ще постачали до РФ за укладеними раніше контрактами, але у 2023 році імпорту техніки "точно не буде, і дефіцит відчувається вже зараз".
"Імпорт припинено, припинилися і постачання багатьох комплектуючих, наявна техніка застаріває, потрібні дорогий ремонт і запчастини, яким в умовах, що склалися, важко підібрати аналог", - підтвердив менеджер компанії "Кур'єр сервіс експрес".
Засновник ДК "Маршал" та "Академії логістики" Михайло Білоусов визнав, що через дефіцит рефрижераторів складно закривати непопулярні напрямки перевезень.
За оцінкою російської асоціації "Спецавтопром", загалом у РФ експлуатується понад 50 тисяч причепів-рефрижераторів. Їх найскладніший елемент - холодильна установка - у Росії не випускається. А два їх найбільші світові виробники - американські Thermo King і Carrier - пішли з російського ринку.
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