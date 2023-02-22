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АНАЛІТИКА

10 країн ЄС пропонують заходи, які не дозволять Росії отримувати компоненти для зброї в обхід санкцій

 

Група з десяти країн-членів ЄС закликала до більш рішучих дій, щоб зупинити Росію від отримання військових запчастин через підставні компанії в сусідніх країнах в обхід західних санкцій.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Десять країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Італія та країни Балтії, пишуть, що "2023 рік має стати роком успіху в боротьбі з обходом", попереджаючи, що громадська підтримка і міжнародна легітимність санкцій може зменшитися, якщо вони будуть визнані неефективними.

У неофіційному документі група стверджує, що особливу увагу слід приділити західним компонентам, які використовуються в російському озброєнні і військовій техніці, деталям, які нелегко замінити і які можуть порушити російське військове виробництво, якщо вони зникнуть.

Рекомендації включають покращення співпраці між національними органами влади та органами влади ЄС для забезпечення належного обміну інформацією між митницею, податковими органами, прокуратурою і розвідкою.

Також пропонується створення списку компаній і секторів, що викликають занепокоєння, для підвищення обізнаності.

Пропозиції передбачають попередження особам і компаніям у країнах, що не є членами ЄС, які допомагають Росії уникати санкцій, про те, що їхня допомога Москві загрожує "серйозними наслідками для їхнього доступу до внутрішнього ринку".

Нагадаємо, країни Балтії та Польща хочуть полегшити запровадження санкцій проти членів сімей та оточення найбагатших людей Росії, але стикаються з опором з боку Угорщини.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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