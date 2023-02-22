Угорщина намагається заблокувати санкції ЄС проти російських олігархів, - Politico

Країни Балтії та Польща хочуть полегшити застосування санкцій до членів сімей та оточення найбагатших олігархів Росії, але стикаються із опором з боку Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За чинними правилами ЄС може заморозити активи та запровадити візову заборону на "бізнесменів, які працюють у Росії". Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити це визначення, і включити "найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду".

ЄС запровадив санкції щодо понад 1400 осіб у зв'язку з війною Росії проти України, багато з яких є російськими олігархами. У наступний пакет санкцій ЄС може бути додано ще 96 осіб.

Включення членів сімей олігархів та інших спільників олігархів дозволило б піддати санкціям ще тисячі осіб без необхідності доводити їхню пряму участь у війні проти України чи дії в економічних інтересах російської держави.

Проте на зустрічі у вівторок, 21 лютого, на якій посли ЄС обговорили наступний раунд санкцій блоку, Угорщина виступила проти таких планів, заявили дипломати. Будапешт стверджував, що це не є частиною 10-го пакету санкцій.

За словами двох дипломатів, Угорщина також наполягала на виключенні чотирьох осіб із вже існуючого списку санкцій.

Це прохання розпалює напруженість і, ймовірно, стане предметом чергових спекотних дебатів під час зустрічі послів ЄС у середу. У ході цієї зустрічі вони обговорять не лише новий пакет санкцій проти Росії, а й так звану пролонгацію понад 1400 імен, які вже включені до списку, щоб вони залишалися під санкціями.

Режим санкцій підлягає підтвердженню кожні півроку, яке досі було більш менш формальним. Тепер Угорщина використовує цей перегляд як важіль, наполягаючи на тому, щоб чотири конкретні особи були виключені з існуючого списку санкцій ЄС, перш ніж вона погодиться на продовження. Якщо Угорщина заблокує перенесення і відмовиться йти на компроміс, усі 1400 осіб буде виключено зі списку, попередили два дипломати.

Один із дипломатів не приховував свого розчарування. "Це показує зневагу Угорщиною до єдності та європейських цінностей, що вони готові ризикнути на тиждень, на який припадає річниця з дня російського вторгнення".

Оскільки всі країни ЄС мають погодитися з цією пропозицією, будь-яка країна може накласти вето на цей крок, навіть якщо решта 26 країн ЄС підтримає її. Час минає, оскільки ЄС хоче ухвалити 10-й пакет санкцій до річниці вторгнення Росії до України у п'ятницю, 24 лютого.