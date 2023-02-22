В Албанії заарештували судно з контрабандною нафтою. Ймовірно, її везли з Росії

В Албанії поліція затримала судно під прапором Лівії, яке перевозило контрабандою 22 500 тонн нафти, повідомляє пресслужба поліції Албанії.

Правоохоронці підозрюють, що нафту вивезено з країн, на які поширюється ембарго, зокрема з Росії.

За даними поліції, судно вирушило з Азербайджану і було завантажено нафтою в грецькому порту Каламата з іншого судна.

Правоохоронці підозрюють, що ця партія нафти походить із країн, що знаходяться під санкціями, і була завезена до Албанії контрабандою, оскільки не мала належної документації.

Поліція вилучила нафту та навігаційну документацію капітана, а також затримала екіпаж із 22 громадян для подальших процесуальних дій.