Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Албанії заарештували судно з контрабандною нафтою. Ймовірно, її везли з Росії

В Албанії заарештували судно з контрабандною нафтою. Ймовірно, її везли з Росії

 

В Албанії поліція затримала судно під прапором Лівії, яке перевозило контрабандою 22 500 тонн нафти, повідомляє пресслужба поліції Албанії.

Правоохоронці підозрюють, що нафту вивезено з країн, на які поширюється ембарго, зокрема з Росії.

За даними поліції, судно вирушило з Азербайджану і було завантажено нафтою в грецькому порту Каламата з іншого судна.

Правоохоронці підозрюють, що ця партія нафти походить із країн, що знаходяться під санкціями, і була завезена до Албанії контрабандою, оскільки не мала належної документації.

Поліція вилучила нафту та навігаційну документацію капітана, а також затримала екіпаж із 22 громадян для подальших процесуальних дій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Албанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9840
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2012  0,10 0,26 39,8879  0,09 0,22
EUR 41,3006  0,18 0,43 42,3245  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес