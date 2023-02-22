Фінансові новини
- |
- 22.02.23
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ядерні випробування КНДР забруднили підземні води
09:57 22.02.2023 |
Десятки тисяч людей у КНДР можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, які поширюються через ґрунтові води з підземного ядерного полігону. У зоні ризику також жителі Південної Кореї, Японії та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними урядів США, Північна Корея таємно провела шість випробувань ядерної зброї на полігоні Пунгері в гірській провінції Північний Хамген у період з 2006 до 2017 року.
Радіоактивні матеріали могли поширитися вісьмома містами та округами, розташованими поряд з місцем події, де проживає понад 1 мільйон північнокорейців і де підземні води використовуються у повсякденному житті, в тому числі для пиття.
Південна Корея, Китай і Японія можуть наражатися на ризик частково через контрабандну торгівлю сільськогосподарською та рибною продукцією.
У 2015 році агентство з безпеки харчових продуктів Південної Кореї виявило у дев'ять разів перевищує стандартний рівень радіоактивних ізотопів цезію в імпортних їжакових грибах північнокорейського походження.
Китай і Японія посилили радіаційний моніторинг і висловили стурбованість щодо потенційного опромінення після попередніх ядерних випробувань у КНДР, але не надавали публічної інформації про заражені продукти харчування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейські акції знижуються; Інфляція у Німеччині залишається високою напередодні протоколу ФРС
|В Албанії заарештували судно з контрабандною нафтою. Ймовірно, її везли з Росії
|Ядерні випробування КНДР забруднили підземні води
|Новий пакет санкцій США і ЄС включатиме 200 осіб та організації з росії – WSJ
|Експорт російських меблів через санкції торік обвалився на 40%
|Французька Engie ініціювала арбітраж проти «Газпрома» через недопостачання газу
Бізнес
|Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499
|Новий чоловічий контрацептив. Вчені тестують засіб, що діє швидко і без шкоди здоров'ю
|ШІ Microsoft Bing також припускався прикрих помилок під час демонстрації та активного використання
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA