Новий пакет санкцій США і ЄС включатиме 200 осіб та організації з росії – WSJ

Адміністрація Байдена планує оголосити цього тижня новий пакет санкцій проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб.

Про це йдеться в повідомленні WSJ у вівторок із посиланням на офіційні джерела, передає Укрінформ.

«Очікується, що пакет буде оприлюднений цього тижня Мінфіном і Державним департаментом США та охоплюватиме російських губернаторів, членів їхніх сімей і російських урядовців. Крім того, він включатиме організації оборонної промисловості та пов'язані з нею суб'єкти, технологічні фірми, а також мережі ухилення від санкцій», - зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що країни-члени ЄС також обговорюють свій новий набір економічних обмежень проти росії. Зокрема, обмірковуються пропозиції щодо заборони російського імпорту на суму понад $11 мільярдів, а також санкції проти іранських організацій, які постачають безпілотники до рф. Як і в попередніх пакетах, нові заходи ЄС тісно координуються з Вашингтоном і Великою Британією.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок під час виступу в Варшаві президент США Джо Байден заявив, що цього тижня США й союзники оголосять новий потужний пакет санкцій проти росії. При цьому він підкреслив необхідність притягти рф до відповідальності за злочини, які її військові та найманці чинять в Україні.