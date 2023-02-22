Французька Engie ініціювала арбітраж проти «Газпрома» через недопостачання газу





Французька енергетична компанія Engie в четвертому кварталі 2022 року ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпром експорту" через невиконання російською стороною зобов'язань щодо постачання газу.

Про це йдеться у звітності французької компанії.

"На початку четвертого кварталу 2022 року компанія Engie ініціювала арбітражне провадження проти ТОВ "Газпром експорт", прагнучи, зокрема, отримати: визнання невиконання ТОВ "Газпром експорт" своїх зобов'язань з постачання газу за довгостроковими договорами на поставку газу та сплати штрафних санкцій, а також компенсації збитків, завданих внаслідок такого невиконання.

Ця арбітражна процедура зумовлена значним недопоставленням ТОВ "Газпром експорт" газу компанії Engie станом на середину червня 2022 року, за яким послідувало одностороннє рішення ТОВ "Газпром експорт" наприкінці літа 2022 року про скорочення поставок", - заявили в компанії.

На російський газ припадало близько 17% потреб Франції.

Engie отримувала від "Газпрому" приблизно 150 млн кубометрів на місяць. 17 червня 2022 року GRTGaz, "дочка" Engie, повідомила, що Франція більше не отримує російський газ трубопроводами. 30 серпня "Газпром" заявив, що скоротить постачання газу Engie з 1 вересня через розбіжності про застосування контрактів.